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31 марта 2020, 22:25 39

Торговля должностями в "Энергоатоме": Гео Лерос опубликовал новые документы

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31 марта 2020, 22:25 39
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал докаументы, в которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис рекомендует назначить Купчака в государственное предприятие "Энергоатом"
Фото: скриншот видео
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал докаументы, в которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис рекомендует назначить Купчака в государственное предприятие "Энергоатом"

Соответствующие документы он опубликува в Facebook, передает RegioNews.

В них говорится о том, что Денис Ермак официально обращался о назначении на должность президента НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака.

"Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на Энергоатом.
Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на Премьер Министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди связанные с Денисом обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5(похоже, что миллионов)", - написал он.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.


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