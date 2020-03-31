Торговля должностями в "Энергоатоме": Гео Лерос опубликовал новые документы
Соответствующие документы он опубликува в Facebook, передает RegioNews.
В них говорится о том, что Денис Ермак официально обращался о назначении на должность президента НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака.
"Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на Энергоатом.
Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении на Премьер Министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди связанные с Денисом обсуждают как возьмут с Купчака за должность 5(похоже, что миллионов)", - написал он.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.
30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.
Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.
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