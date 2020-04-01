"Пленки Ермака": к Леросу внезапно нагрянула СБУ

К нардепу от "Слуги народа" Гео Леросу, который обнародовал скандальные видеозаписи с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, домой 1 апреля приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки

Фото: R. Pilipey

К нардепу от "Слуги народа" Гео Леросу, который обнародовал скандальные видеозаписи с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, домой 1 апреля приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки

Как передает RegioNews, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР, и прокуратуру? И скажи, чтобы бахилы брали", - написал нардеп.

По его словам, сейчас его дома нет, а к СБУ поехал его адвокат.

"Upd: говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. Адвокат поехал к ним", - добавил Лерос.

Приезд сотрудников СБУ подтвердил и адвокат нардепа Маси Найем.

"Спокойно поговорили с ними. Цель - вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 03 апреля 2020 года. Поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не сможем, то договорились, что вечером мы придем сами к СБУ, чтобы получить повестки", - написал он.

При этом он отметил, что такой безумной скорости работы СБУ он еще не видел.

"Напоминает голосование ВРУ за кума П. Порошенко, Ю. Луценко: когда очень надо, то могут же", - подчеркнул Найем.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированный антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал документы, в которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис рекомендует назначить Купчака в государственное предприятие "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей.