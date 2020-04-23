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Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
23 апреля 2020, 19:38 18

Пленки Ермака: дело переквалифицировали и передали Нацполиции

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23 апреля 2020, 19:38 18
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Дело о торговле государственными должностями братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака было передано от НАБУ к Нацполиции
Фото: скриншот видео
Дело о торговле государственными должностями братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака было передано от НАБУ к Нацполиции

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Гео Лерос, передает RegioNews.

По его мнению, таким образом дело "слили", так как Денис Ермак оказался потерпевшим, а не организатором схемы торговли должностями.

В Юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Гео Лероса, сообщили, что дело переквалифицировала Специализированная антикоррупционная прокуратура, и 17 апреля передала его к Нацполиции.

Юристы отмечают, что дело было возбуждено по ч.2 ст.369-2 УК (злоупотребление влиянием), однако было переквалифицировано на ст.190 УК (мошенничество), что не является коррупционным преступлением и не входит в подследственность НАБУ.

"Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения. Мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не в подследственности НАБУ", - говорят юристы.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Лероса приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.

Позже народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты вранья и манипуляции руководителя офиса президента Андрея Ермака относительно открытия уголовных дел.

Петиция с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака, которая была опубликована на сайте главы государства, уже почти набрала необходимое количество голосов.


НАБУ Андрей Ермак Офис президента САП коррупция Гео Лерос
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