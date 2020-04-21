Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака, которая была опубликована на сайте главы государства, уже почти набрала необходимое количество голосов

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Петиция с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака, которая была опубликована на сайте главы государства, уже почти набрала необходимое количество голосов

Об этом передает передает RegioNews со ссылкой на сайт Офиса президента.

Известно, что петиция №22/091322-еп "Уволить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса Президента Андрея Ермака", автором которой является гражданин Иванов Александр Ярославович, была обнародована 1 апреля.

По состоянию на 21 апреля ее поддержали 23 636 украинцев. Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение к президенту Украины, она должна набрать 25 тысяч необходимых голосов.

На сайте президента также сообщается, что до конца голосования остался 71 день, то есть в любом случае петиция об отставке Андрея Ермака наберет необходимое количество голосов.

Как пишет автор петиции, после назначения Андрея Ермака руководителем Офиса Президента резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией.

"Глава Офиса имеет тесные контакты с заместителем главы администрации Путина - Козаком, который является автором "примирения" Приднестровья и Молдовы ... Такой же сценарий Россия стремится реализовать и в Украине, а его проводником здесь является Андрей Ермак", - говорится в тексте петиции.

Автор отмечает, что вскоре после назначения Ермака на пост главы Офиса Президента он вместе с Кучмой подписался под созданием так называемого Консультативного Совета в рамках ТКГ в Минске.

"Фактически, в случае его создания, представители российских оккупационных администраций с временно неподконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей станут стороной переговоров с Украиной", - добавляет Александр Иванов.

Он отмечает, что сегодня Андрей Ермак в Украине является олицетворением двух главных угроз для Украины - капитуляции в войне с Россией и коррупции в новой власти.

Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

1 апреля на сайте Офиса президента Украины появилась петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака".