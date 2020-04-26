Брат Ермака брал взятки не только деньгами, но и ценными подарками

В сети появилось видео, которое свидетельствует, что брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Денис Ермак, который замешан в громком скандале с пленками Гео Лероса, вероятно, брал взятки за должности не только деньгами, но и ценными подарками

Фото: скриншот видео

В сети появилось видео, которое свидетельствует, что брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Денис Ермак, который замешан в громком скандале с пленками Гео Лероса, вероятно, брал взятки за должности не только деньгами, но и ценными подарками

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