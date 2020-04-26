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26 апреля 2020, 18:59 24

Брат Ермака брал взятки не только деньгами, но и ценными подарками

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26 апреля 2020, 18:59 24
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В сети появилось видео, которое свидетельствует, что брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Денис Ермак, который замешан в громком скандале с пленками Гео Лероса, вероятно, брал взятки за должности не только деньгами, но и ценными подарками
Фото: скриншот видео
В сети появилось видео, которое свидетельствует, что брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Денис Ермак, который замешан в громком скандале с пленками Гео Лероса, вероятно, брал взятки за должности не только деньгами, но и ценными подарками

Соответствующее видео обнародовали сегодня, 26 апреля, в телеграмм-канале д'Ермак, пишет RegioNews.

Из содержания разговора на записи между Денисом Ермаком и его собеседником следует, что взятки брали не только наличными, но и дорогими часами и цепочками. На записи не очень четко слышать, что говорит Денис Ермак, но очень ясно слышно, что Лебедев (вероятно, представитель Ермака Владимир Лебедев) – ничего не должен и со всем рассчитался вовремя.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.

Позже народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты вранья и манипуляции руководителя офиса президента Андрея Ермака относительно открытия уголовных дел.

Петиция с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака, которая была опубликована на сайте главы государства, уже набрала необходимое количество голосов.

Дело о торговле государственными должностями братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака было передано из НАБУ в Нацполицию .


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