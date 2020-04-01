"Пленки Ермака": СБУ открыла производство по факту незаконной прослушки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности, в ходе досудебного следствия Главным следственным управлением СБ Украины народному депутату Гео Леросу и другим лицам направлена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
В то же время в пресс-службе не уведомили, кому еще были направлены повестки, кроме Лероса.
В СБУ только подтвердили, что сегодня, 1 апреля, с целью вручения повестки правоохранители прибыли по месту жительства Гео Лероса, "однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату".
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.
30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя ОП расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР, который назначен на 3 апреля.
Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.
В свою очередь, нардепы СН требуют от правоохранительных органов проверить факты в обнародованных видео и привлечь виновных к ответственности, а не самого нардепа.
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