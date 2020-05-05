Не оплатил 20 тысяч гривен за комуслуги. В судебном реестре нашли решение в отношении Андрея Ермака

Руководитель ОП задекларировал квартиру в центре Киева. Решение о взыскании долга за комуслуги вынес Печерский райсуд

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Руководитель ОП задекларировал квартиру в центре Киева. Решение о взыскании долга за комуслуги вынес Печерский райсуд

Ермака Андрея Борисовича (а именно такую фамилию, имя и отчество имеет глава Офиса президента) обязали уплатить 20 тысяч гривен задолженности за услуги по содержанию дома и придомовой территории.

Об этом говорится в приказе Печерского районного суда Киева, сообщает RegioNews со ссылкой на Главком.

В конце ноября 2019 года с соответствующим заявлением в суд обратилось КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района Киева". В частности, КП настаивало на выдаче судебного приказа о взыскании задолженности за услуги по содержанию дома и придомовой территории в размере 20181 грн 65 коп., которая числилась за Андреем Ермаком.

Уже 20 января 2020 года столичный суд выдал соответствующий приказ о взыскании задолженности.

Как известно, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в электронной декларации отразил квартиру на улице Шелковичная, дом которой обслуживает жилищно-эксплуатационный участок "Крещатик", которая входит в структуру КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района Киева".

По информации издания, в юридическом отделе Управляющей компании по обслуживанию жилого фонда Печерского района Киева не стали опровергать информацию о долгах Ермака, но, ссылаясь на закон о защите персональных данных, отказались предоставлять какие-либо детали относительно своего VIP-клиента.

В свою очередь, в Офисе президента не стали опровергать имеющуюся информацию: там сначала проигнорировали запрос, а второй раз прислали запутанный ответ, который можно трактовать очень просто - отказ комментировать эту тему.

Напомним, ранее петиция с требованием уволить главу Офиса президента Андрея Ермака набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.