Детективы НАБУ допросили брата Ермака и взяли образцы его голоса
Об этом в комментарии изданию "Укринформ" сообщил адвокат Дениса Ермака Иван Холондович, передает RegioNews.
По его словам, допрос состоялся в рамках дела по поводу коррупционных преступлений при назначении на должности в органах государственной власти.
Адвокат Дениса Ермака рассказал, что его подзащитного допрашивали по этому делу в качестве свидетеля, также у него отобрали для экспертизы образцы голоса.
"В НАБУ состоялся допрос Дениса Ермака, который длился 2 часа", - сказал он.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермак ответит Зеленский.
Также стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса,а ГБР расследует уголовное дело по четырем статьям и вызвало Лероса на допрос, который назначен на 3 апреля.
Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ему скандал с опубликованным видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
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