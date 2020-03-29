Лерос отправляет в НАБУ обращение против Ермака

Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом

Андрей Ермак. Фото из Facebook

Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса в Facebook.

Нардеп Гео Лерос ответил на обвинения главы ОП Андрея Ермака в фальсификации видео и опубликовал еще несколько новых.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Дениса Ермака обсуждает продажу определенных должностей в органах власти.

"Андрей Борисович, по сути коррупция ж, нечего сказать, волнует только то, что у меня есть ещё и как узнал? Пойми, в нашей, чужой для тебя, стране все против тебя, поэтому желающих помочь больше, чем ты можешь себе представить. Раз украинцам не хочешь объяснить про факты коррупции, изложенные в моем посте, а для русских ты - находка, потрудись в НАБУ обьяснить, как ты барыжишь государством", - сообщает нардеп.

Против таких, как Ермак, депутаты приняли изменения в Закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції".

"Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть", - говорит нардеп.