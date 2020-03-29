Брат Ермака "торгует" государственными должностями, - нардеп
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса в Facebook.
В видеозаписях на странице нардапа человек, похожий на брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Денис Ермак, ведет переговоры о трудоустройстве на должности в органах государственной власти.
"Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно заработок на государстве", - говорится в сообщении.
Киев помнит героев, при которых столица превратилась в город киосков и нелегальных парковок, киноиндустрия помнит мелких мошенников, которые бросали всех, кто не мог постоять за себя, а сейчас страна с ужасом смотрит, как дерибанят Украину, а что останется, отдадут стране поребрика, подчеркивает Лерос.
"Это все звенья одной цепи, одно барыжное ДНК, которое уничтожает все живое, оставляя выезженную землю. Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему.", - призывает нардеп.
" - 45 миллионов. Я деньги видел, но мне очень нравится эта сумма.
- Приедет брат, я приеду на Банковую, мы все обстоятельно обсудим", - говорится в видео.
В других видео фигурируют должности на Киевской таможне, в Мининфраструктуры, Укрзализныци.
Сам Ермак достаточно быстро среагировал на обвинения и заявил, что обратится с заявлением в Службу безопасности Украины и Держбюро расследований из-за видео, которое распространил нардеп от СН Гео Лерос.
Напомним, Ексзаступник главы Киевской ОГА Мищенко умер от COVID-19. Бывший чиновник неделю боролся за жизнь.
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