Брат Ермака "торгует" государственными должностями, - нардеп

Народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОПГ Дениса Ермака обсуждает продажу определенных должностей в органах власти

Андрей Ермак. Фото: Прямой

Народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОПГ Дениса Ермака обсуждает продажу определенных должностей в органах власти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса в Facebook.

В видеозаписях на странице нардапа человек, похожий на брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Денис Ермак, ведет переговоры о трудоустройстве на должности в органах государственной власти.

"Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно заработок на государстве", - говорится в сообщении.

Киев помнит героев, при которых столица превратилась в город киосков и нелегальных парковок, киноиндустрия помнит мелких мошенников, которые бросали всех, кто не мог постоять за себя, а сейчас страна с ужасом смотрит, как дерибанят Украину, а что останется, отдадут стране поребрика, подчеркивает Лерос.

"Это все звенья одной цепи, одно барыжное ДНК, которое уничтожает все живое, оставляя выезженную землю. Андрей Борисович, ты враг Украины и тебе лучше уйти, пока по-хорошему.", - призывает нардеп.

" - 45 миллионов. Я деньги видел, но мне очень нравится эта сумма.

- Приедет брат, я приеду на Банковую, мы все обстоятельно обсудим", - говорится в видео.

В других видео фигурируют должности на Киевской таможне, в Мининфраструктуры, Укрзализныци.

Сам Ермак достаточно быстро среагировал на обвинения и заявил, что обратится с заявлением в Службу безопасности Украины и Держбюро расследований из-за видео, которое распространил нардеп от СН Гео Лерос.

Напомним, Ексзаступник главы Киевской ОГА Мищенко умер от COVID-19. Бывший чиновник неделю боролся за жизнь.

Ермак не подал декларацию о доходах: суд уже открыл дело. Окружной административный суд Киева открыл дело против главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по факту непредставления декларации о доходах.