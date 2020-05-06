"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"

На записях Денис Ермак четко подытоживает суммы взяток за должности с фамилиями

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На записях Денис Ермак четко подытоживает суммы взяток за должности с фамилиями

Журналистка и телеведущая Янина Соколова в своем youtube-канале опубликовала еще одну запись разговора Брата Андрея Ермака Дениса с Дмитрием Штанько, где они обсуждают детали процесса торговли государственными должностями.

Об этом передает RegioNews.

В своей странице в Facebook Соколова отметила, что флешку с новыми пленками, на которых фигурирует брат главы офиса президента Денис Ермак, ей передали несколько дней назад.

На ней - вторая часть разговоров, начало которой вы могли видеть в начале апреля", - написала она.

Соколова напомнила, что фигурант этих пленок - Денис Ермак после переквалификации дела проходит как свидетель возможного преступления, однако по ее мнению, из пленок ясен вывод, что он организатор.

Денис Ермак говорит, что "с одной стороны наметили перспективы, с другой - усложнили". По словам Дениса Ермака, ему позвонил брат и спрашивал за "Атом", а также интересовался, "подавали ли они что-то", на что, по словам Дениса, он ответил брату, что да.

Судя по словам Дениса, Андрей Ермак ответил "Дай мне день-два, я заниматься не собираюсь, дам информацию".

Также Денис рассказывает детали по поводу Александра Луцкого, который, судя из предыдущих записей, якобы заплатил $ 10 000 за назначение на главу Госгеокадастра.

Денис Ермак говорит, что "по суду связались". На что Дмитрий Штанько спрашивает, что "если Андрей не хочет по Луцкому "вмазываться" в суд".

Интересны следующие фрагменты разговора:

Денис Ермак: "Я переговорил с Денисом (Денис Гутенко - ред.). Денис исполняющий обязанности председателя фискальной службы. По портам. По портам работа ведется.

Дмитрий Штанько: "Да он готов на 1 миллион..."

Денис Ермак: "Нет, подожди, у меня в руках ничего нет".

Дмитрий Штанько: "Да скажи, мы же об этом говорили".

Денис Ермак: "...Ты общаешься с заказчиками, они общаются с тобой. А мы все общаемся с тобой. Гремит моя фамилия - Ермак. Это решит все вопросы. Сергей отвечает за безопасность, ты отвечаешь за клиента, я отвечаю за продвижение" .

Дмитрий Штанько: "Мне бы по порту конкретизировать, там цифра нормальная. Они готовы бежать вперед".

Дмитрий Штанько: "Что мне делать с Луцкого деньгами, пусть лежат, правильно?"

Денис Ермак: "Нет, они заморожены, нет никаких самих. Оттуда ничего ни копейки, пока не будет четкой конкретики. Никаких денег".

Денис Ермак: "Просто за то, чтобы поговорить и иметь какой-то шанс, они платят 30-50 ..."

Дмитрий Штанько: "Ты не переживай за меня, я понимаю, что мы скрываем Андрея. У меня все четко".

Денис Ермак: "С Купчаком и Луцким мы общаемся каждый день очень плотно. По Володи я тебе ситуацию сказал, по порту сказал, по девочке сказал".

Новую порцию записей прокомментировал у себя в Facebook и народный депутат Гео Лерос, который ранее опубликовал первый массив доказательств торговли братом Андрея Ермака государственными должностями.

Лерос пишет, что на записях Денис Ермак четко подытоживает суммы взяток за должности с фамилиями и подробностями, и объясняет роль брата в схеме.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.

Позже народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты вранья и манипуляции руководителя офиса президента Андрея Ермака относительно открытия уголовных дел.

Петиция с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака, которая была опубликована на сайте главы государства, уже набрала необходимое количество голосов.

Дело о торговле государственными должностями братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака было передано из НАБУ в Нацполицию .