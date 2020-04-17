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17 апреля 2020, 20:39 18

Фигуранты "пленок Лероса": будущие госслужащие должны были платить Ермакам до 900 тыс. грн

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17 апреля 2020, 20:39 18
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Фигуранты "пленок Лероса" рассказали, что кандидаты на государственные должности должны были платить в 900 тысяч гривен якобы за экспертизу их проектов в Национальном институте стратегических исследований
Фото: youtube
Фигуранты "пленок Лероса" рассказали, что кандидаты на государственные должности должны были платить в 900 тысяч гривен якобы за экспертизу их проектов в Национальном институте стратегических исследований

Эта экспертиза была необходима для дальнейшего участия в конкурсах.

Об этом в интервью "Бабелю" рассказали участники скандала вокруг брата главы Офиса президента Сергей Шумский и Дмитрий Штанько, передает RegioNews.

Шумский объяснил, что кандидаты на государственные должности представляли им собственные проекты, которые бы они хотели реализовать после назначения. Жизнеспособность такого проекта должен подтвердить НИСИ (Национальный институт стратегических исследований).

"Это был так называемый "входной билет". Людям, которые давали деньги, как мы считали, на экспертизу и представительские расходы, Денис говорил, что они приняты в команду", — сказал Штанько.

По словам Шумского, речь шла о сумме от 150 тысяч до 900 тысяч гривен. "Сумма зависела от масштаба проекта", — пояснил он.

Он также рассказал о распределении задач в этой схеме.

"Дима (Штанько) искал людей с проектами. Мне передавали резюме претендентов, я их оценивал на предмет токсичности, связей с "преступной властью", криминального прошлого и так далее. Если человек была чистая, я говорил об этом Денису, а он встречался с людьми и решал, интересный проект. Если интересен, НИСИ должен был провести экспертизу и определить, насколько проект жизнеспособен. Если жизнеспособный, то его автор, по замыслу, шел до Андрея Ермака — флагмана всей этой истории", — отметил Шумский.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований отказывается предоставлять журналистам информацию о допросе руководителя Офиса президента Андрея Ермака по торговле государственными должностями его родным братом Денисом.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Лероса приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.

Позже народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты вранья и манипуляции руководителя офиса президента Андрея Ермака относительно открытия уголовных дел.

08 апреля фигуранты скандальных видеозаписей с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком, Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые также проводили собеседования кандидатов на госдолжности написали заявление в Национальное антикоррупционное бюро.

10 апреля стало известно, что СБУ и ГБР отказали народному депутату Владимиру В'ятровичу в открытии уголовного дела относительно государственной измены второго президента Украины Леонида Кучмы и председателя Офиса президента Андрея Ермака.


Андрей Ермак Денис Ермак скандал Офис президента
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