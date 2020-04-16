В Офисе президента опубликовали списки освобожденных из плена украинских граждан

На сайте Офиса президента появилась информация о 20 гражданах Украины, которые содержались в плену ОРДЛО, и были освобождены в рамках обмена 16 апреля

Фото: ssu.gov.ua

На сайте Офиса президента появилась информация о 20 гражданах Украины, которые содержались в плену ОРДЛО, и были освобождены в рамках обмена 16 апреля

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews. Отмечается, что обмен проходил на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области и в районе населенного пункта Счастье Луганской области. Следует отметить, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала. Однако важнейшая победа еще впереди, - говорится в сообщении. Освобожденные граждане, которых содержали на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО): 1. Алакоз Александр (гражданский)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданский)

4. Карась Владимир (милиционер)

5. Костев Евгений (гражданский)

6. Помеляйко Александр (гражданский)

7. Садовский Александр (гражданский)

8. Сирык Вадим (гражданский)

9. Шайдов Виктор (военный) Освобожденные граждане, которых содержали на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО): 1. Желдак Виталий (гражданский)

2. Мироныч Сергей (гражданский)

3. Можаев Валентин (гражданский)

4. Полозов Николай (гражданский)

5. Попова Алевтина (гражданская)

6. Русинов Сергей (гражданский)

7. Сливка Иван (гражданский)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданский)

10. Штиль Александр (гражданский)

11. Яковенко Александр (гражданский) Напомним, утром 16 апреля президент Зеленский заявил, что начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц, в рамках которого в Украину должны вернуться 19 граждан нашего государства, которые содержались в плену ОРДЛО.

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