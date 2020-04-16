НАПК проверит законность перелета Ермака из Минска самолетом Пинчука

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит, законно ли осуществлял 11 марта перелет из Минска частным самолетом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак

Фото: Sergei Supinsky

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит, законно ли осуществлял 11 марта перелет из Минска частным самолетом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на ответ НАПК, передает RegioNews.

Отмечается, что антикоррупционный орган начал проверку действий председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака, который 11 марта 2020 возвращался частным самолетом из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

В ЦПК отмечают, что этим самолетом пользуется олигарх Виктор Пинчук, и такой перелет может трактоваться как подарок, поскольку Ермак не заплатил за эту услугу.

Такая услуга считается подарком в понимании закона "О предотвращении коррупции". Ермак занимает должность, которая подпадает под действие этого закона. Однако закон запрещает получать подарки стоимостью более одного прожиточного минимума - сейчас это 2102 гривны, - добавили в Центре противодействия коррупции.

Активисты отмечают, что частный перелет на самолете олигарха имеет все признаки подарка, и такая услуга стоит дороже, чем размер разрешено законом.

Если это будет доказано, руководителю Офиса президента грозит штраф в размере от 1700 до 3400 грн.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак 11 марта вернулся из Минска, где состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, самолетом, которым пользуется украинский олигарх Виктор Пинчук.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса,а ГБР расследует уголовное дело по четырем статьям и вызвало Лероса на допрос, который назначен на 3 апреля.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".