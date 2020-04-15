Ермак взял себе в советники экс-премьера Крыма

Внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака стал экс-премьер Крыма Сергей Куницын

Фото: Крым.Реалии

Внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака стал экс-премьер Крыма Сергей Куницын

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью Куницына Крым.Реалии.

Куницын сообщил, что намерен "давать рекомендации, касающиеся деоккупации Крыма и вопросов, связанных с участниками боевых действий на Донбассе".

"Андрей Ермак пригласил меня недели три назад, и мы пообщались. Разговор шел о том, что я могу дать какие-то советы, рекомендации касающиеся подходов к деоккупации Крыма и Севастополя, по проблемам ветеранского движения. Моя должность внештатная, зарплату я там не получаю. Я сказал, что готов, и что мне не все равно, что с этой страной будет. Также, как и со всеми нашими бойцами, которые были на Майдане, в АТО, в Афгане. Если через статус советника главы офиса смогу чем-то помочь ребятам и дать совет, то я готов. Я пришел не за должностями, у меня все это уже было", – сказал Куницын.

Справка: Сергей Куницын – дважды был председателем Совета министров Крыма, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации, работал представителем президента Украины в АРК, был народным депутатом Украины I, VII, VIII созывов, а также депутатом Верховной Рады АРК. В декабре 2019 года уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова вручила Куницыну почетную грамоту за "значительный вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2019 году".

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований отказывается предоставлять журналистам информацию о допросе руководителя Офиса президента Андрея Ермака по торговле государственными должностями его родным братом Денисом.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.

Позже народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты лжи и манипуляций руководителя офиса президента Андрея Ермака по поводу открытия уголовных дел.

08 апреля фигуранты скандальных видеозаписей с братом председателя Офиса президента Денисом Ермаком, Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые также проводили собеседования кандидатов на госдолжности написали заявления в Национальное антикоррупционное бюро.

10 апреля стало известно, что СБУ и ГБР отказали народному депутату Владимиру Вятровичу открыть уголовное дело относительно государственной измены второго президента Украины Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака.