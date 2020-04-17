Фігуранти "плівок Лероса": майбутні держслужбовці мали платити Єрмакам до 900 тис. грн

Фігуранти "плівок Лероса" розповіли, що кандидати на державні посади мали сплачувати до 900 тисяч гривень ніби то за експертизу їхніх проектів у Національному інституті стратегічних досліджень

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Фігуранти "плівок Лероса" розповіли, що кандидати на державні посади мали сплачувати до 900 тисяч гривень ніби то за експертизу їхніх проектів у Національному інституті стратегічних досліджень

Ця експертиза була необхідна для подальшої участі у конкурсах.

Про це в інтервʼю "Бабелю" розповіли учасники скандалу довкола брата голови Офісу президента Сергій Шумський та Дмитро Штанько, передає RegioNews.

Шумський пояснив, що кандидати на державні посади представляли їм власні проекти, які б вони хотіли реалізовувати після призначення. Життєздатність такого проекту мав підтвердити НІСД (Національний інститут стратегічних досліджень).

"Це був так званий "вхідний квиток". Людям, які давали гроші, як ми вважали, на експертизу та представницькі витрати, Денис казав, що вони прийняті в команду", — сказав Штанько.

За словами Шумського, мова йшла про суми від 150 тисяч до 900 тисяч гривень. "Сума залежала від масштабу проєкту", — пояснив він.

Він також розповів про розподіл завдань у цій схемі.

"Діма (Штанько) шукав людей з проєктами. Мені передавали резюме претендентів, я їх оцінював на предмет токсичності, звʼязків із "злочинною владою", кримінального минулого і так далі. Якщо людина була чиста, я говорив про це Денису, а він зустрічався з людьми та вирішував, чи цікавий проєкт. Якщо цікавий, НІСД мав провести експертизу і визначити, наскільки проєкт життєздатний. Якщо життєздатний, то його автор, за задумом, йшов до Андрія Єрмака — флагмана всієї цієї історії", — зазаначив Шумський.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань відмовляється надавати журналістам інформацію про допит керівника Офісу президента Андрія Єрмака з торгівлі державними посадами його рідним братом Денисом.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.

Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ.

08 квітня фігуранти скандальних відеозаписів з братом голови Офісу президента Денисом Єрмаком, Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які також проводили співбесіди кандидатів на держпосади написали заяви в Національне антикорупційне бюро.

10 квітня стало відомо, що СБУ і ДБР відмовили народному депутату Володимиру В'ятровичу у відкритті кримінальної справи щодо державної зради другого президента України Леоніда Кучми і голови Офісу президента Андрія Єрмака.