Фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ

Фигуранты скандальных видеозаписей с братом председателя Офиса президента Денисом Ермаком, Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые также проводили собеседования кандидатов на госдолжности написали заявления в Национальное антикоррупционное бюро

Фото: скрин с видео

Фигуранты скандальных видеозаписей с братом председателя Офиса президента Денисом Ермаком, Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые также проводили собеседования кандидатов на госдолжности написали заявления в Национальное антикоррупционное бюро

Как передает RegioNews, об этом они сообщили изданию Bihus.Info.

По их словам, в заявлениях изложены "факты мошенничества и признаки коррупции" и касаются они Андрея и Дениса Ермаков. Мужчины отметили, что 5 апреля их уже допросили в НАБУ.

"Мы написали заявления о совершении преступления и допросились по этому поводу", - заявил Штанько.

Также они рассказали немного о себе. В частности, по словам Штанько, он 16 лет проработал в органах внутренних дел, а Шумский - является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

"16 лет до 2014 года работал в органах внутренних дел, ушел по собственному желанию. Сейчас имею частную юридическую практику, поскольку является кандидатом юридических наук", - заявил Штанько.

"(Моя должность - ред.) гласный внештатный сотрудник оперативного управления СБУ (как он пояснил, это означает, что он не имеет звания и должности, но сотрудничает с СБУ, - ред.). Линия контрразведывательной и разведывательной деятельности в рамках проведения АТО и ООС против русских и боевиков с 2015 года, до этого был сотрудником МВД ", - рассказал Шумский, отметив, что Денис Ермак был его другом "до определенного момента", "пока совершенно не потерял мое доверие и статус друга".

По словам мужчин, несмотря на то, что они оба из органов внутренних дел, записи разговоров Ермака ни были спецоперацией правоохранителей.

Также Штанько заверил, что с главой ОПУ Андреем Ермаком он не знаком, знает только его брата - Дениса, по просьбе которого искал кандидатов на различные государственные должности.

По словам Шумского, они с Андреем Ермаком также "не друзья ни в коем случае", и что он был для Ермака "ресурсом, который было очень удобно использовать", ибо был бесплатным.

Как отметил фигурант, Ермак-младший сразу после объявления победы Владимира Зеленского на выборах президента позвал его домой для знакомства с Андреем, который в то время был помощником гаранта. В частности, Денис Ермак позвонил ему и сказал, что брату нужна помощь, и Шумский, возможно, "будет чем-то полезным молодой команде Зеленского".

Также он уточнил, что пошел на эту встречу домой к Ермакам, где были только они втроем. Мужчина считает, что он был интересен Ермаку-старшему тем, что работает со спецслужбами, которые в нашей стране "обладают наиболее достоверной информацией".

Как рассказал Шумский, братья Ермаки просили его консультировать их по различным кандидатам, а данные о людях он якобы собирал в Интернете и не привлекал к этому свои связи.

Шумский заверил, что думал, что "делал благо для страны, потому что не позволял пропускать в высшие эшелоны власти людей, которые себя как-то запятнали".

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.