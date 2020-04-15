ГБР отказало журналистам в доступе к информации о допросе Ермака
Об этом сообщает информационное агентство "Украинские новости", передает RegioNews.
Издание пишет, что в ответ на информационный запрос о том, проводился ли такой допрос, и если да, то когда, ГБР отказалось предоставлять любую информацию.
Согласно тексту ответа, Государственное бюро расследований отказалось предоставлять информацию на основании того, что якобы это информация из уголовного производства, а потому ее нельзя распространять.
"Положения Закона № 2939-VI (О доступе к публичной информации - ред.) не распространяются на отношения по получению информации, содержащейся в материалах уголовного производства", - говорится в ответе.
О каких именно положениях Закона идет речь, в ГБР не уточнили.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.
Позже народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал факты лжи и манипуляций руководителя офиса президента Андрея Ермака по поводу открытия уголовных дел.
08 апреля фигуранты скандальных видеозаписей с братом председателя Офиса президента Денисом Ермаком, Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые также проводили собеседования кандидатов на госдолжности написали заявления в Национальное антикоррупционное бюро.
10 апреля стало известно, что СБУ и ГБР отказали народному депутату Владимиру Вятровичу открыть уголовное дело относительно государственной измены второго президента Украины Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака.
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