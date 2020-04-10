Депутату Вятровичу отказали в открытии уголовных дел против Кучмы и Ермака
Об этом Владимир Вятрович сообщил на странице в Facebook.
В'ятрович требовал от ГБР открыть уголовное дело по факту госсовета Ермака и Кучмы, расследовать причастность других должностных лиц, в частности президента Зеленского, к этому преступлению, и принять меры для прекращения преступных действий.
Поводом для этого стали подписанные в Минске договоренности о создании Консультативного совета с участием представителей Украины и боевиков так называемых "Л/ДНР
"на Днях получил от ГБР ответ, что следователь отказал во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту", — отметил депутат, добавив, что отказ незаконен.
В'ятрович подчеркнул, что СБУ также получил отказ "как с ГБР, как под копирку". Он отметил, что будет "учить жить в правовом государстве через суд, если нужно — не через один".
"Подал в суд на бездействие ГБР. СБУ приготовиться", - подытожил Вятрович.
Подал в суд на бездействие ГБР. СБУ приготовиться. После того, как Ермак и Кучма в Минске подписали известные бумаги...Опубликовано Volodymyr Viatrovych Пятница, 10 апреля 2020 г.
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