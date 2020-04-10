Служба безопасности Украины и Госбюро расследований отказали народному депутату Владимиру Вятровичу открыть уголовное дело относительно государственной измены второго президента Украины Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака

Фото: Страница Владимира Вятровича в Facebook

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований отказали народному депутату Владимиру Вятровичу открыть уголовное дело относительно государственной измены второго президента Украины Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака

Об этом Владимир Вятрович сообщил на странице в Facebook.

В'ятрович требовал от ГБР открыть уголовное дело по факту госсовета Ермака и Кучмы, расследовать причастность других должностных лиц, в частности президента Зеленского, к этому преступлению, и принять меры для прекращения преступных действий.

Поводом для этого стали подписанные в Минске договоренности о создании Консультативного совета с участием представителей Украины и боевиков так называемых "Л/ДНР

"на Днях получил от ГБР ответ, что следователь отказал во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту", — отметил депутат, добавив, что отказ незаконен.

В'ятрович подчеркнул, что СБУ также получил отказ "как с ГБР, как под копирку". Он отметил, что будет "учить жить в правовом государстве через суд, если нужно — не через один".



"Подал в суд на бездействие ГБР. СБУ приготовиться", - подытожил Вятрович.