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10 апреля 2020, 14:13 10

Депутату Вятровичу отказали в открытии уголовных дел против Кучмы и Ермака

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10 апреля 2020, 14:13 10
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Служба безопасности Украины и Госбюро расследований отказали народному депутату Владимиру Вятровичу открыть уголовное дело относительно государственной измены второго президента Украины Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака
Фото: Страница Владимира Вятровича в Facebook
Служба безопасности Украины и Госбюро расследований отказали народному депутату Владимиру Вятровичу открыть уголовное дело относительно государственной измены второго президента Украины Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака

Об этом Владимир Вятрович сообщил на странице в Facebook.

В'ятрович требовал от ГБР открыть уголовное дело по факту госсовета Ермака и Кучмы, расследовать причастность других должностных лиц, в частности президента Зеленского, к этому преступлению, и принять меры для прекращения преступных действий.

Поводом для этого стали подписанные в Минске договоренности о создании Консультативного совета с участием представителей Украины и боевиков так называемых "Л/ДНР

"на Днях получил от ГБР ответ, что следователь отказал во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту", — отметил депутат, добавив, что отказ незаконен.

В'ятрович подчеркнул, что СБУ также получил отказ "как с ГБР, как под копирку". Он отметил, что будет "учить жить в правовом государстве через суд, если нужно — не через один".


"Подал в суд на бездействие ГБР. СБУ приготовиться", - подытожил Вятрович.

Подал в суд на бездействие ГБР. СБУ приготовиться. После того, как Ермак и Кучма в Минске подписали известные бумаги...

Опубликовано Volodymyr Viatrovych Пятница, 10 апреля 2020 г.


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