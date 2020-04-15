Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака

Большинство украинцев, которые слышали о кассетном скандале вокруг торговли государственными должностями братом Андрея Ермака, считают, что Владимир Зеленский должен уволить или отстранить от выполнения обязанностей действующего главу Офиса президента

Фото: Эльдар Сарахман

Большинство украинцев, которые слышали о кассетном скандале вокруг торговли государственными должностями братом Андрея Ермака, считают, что Владимир Зеленский должен уволить или отстранить от выполнения обязанностей действующего главу Офиса президента

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