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15 апреля 2020, 09:59 27

Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака

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15 апреля 2020, 09:59 27
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Большинство украинцев, которые слышали о кассетном скандале вокруг торговли государственными должностями братом Андрея Ермака, считают, что Владимир Зеленский должен уволить или отстранить от выполнения обязанностей действующего главу Офиса президента
Фото: Эльдар Сарахман
Большинство украинцев, которые слышали о кассетном скандале вокруг торговли государственными должностями братом Андрея Ермака, считают, что Владимир Зеленский должен уволить или отстранить от выполнения обязанностей действующего главу Офиса президента

Об этом говорится в данных социологического опроса центра КМИС, передает RegioNews.

Отмечается, что 38% граждан Украины, которые слышали о скандале и видеозаписях, считают, что президент должен отправить Андрея Ермака в отставку.

Еще 50% опрошенных убеждены, что Зеленский должен отстранить его от занимаемой должности на время расследования, и принимать решение об отставке Андрея Ермака по результатам следствия.

Лишь 3% опрошенных считают, что Владимир Зеленский не должен реагировать на публикацию видеозаписей с братом Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.


Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента опрос коррупция
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