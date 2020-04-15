Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
Об этом говорится в данных социологического опроса центра КМИС, передает RegioNews.
Отмечается, что 38% граждан Украины, которые слышали о скандале и видеозаписях, считают, что президент должен отправить Андрея Ермака в отставку.
Еще 50% опрошенных убеждены, что Зеленский должен отстранить его от занимаемой должности на время расследования, и принимать решение об отставке Андрея Ермака по результатам следствия.
Лишь 3% опрошенных считают, что Владимир Зеленский не должен реагировать на публикацию видеозаписей с братом Ермака.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.
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