ДБР відмовило журналістам у доступі до інформації про допит Єрмака

Державне бюро розслідувань відмовляється надавати журналістам інформацію про допит керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо торгівлі державними посадами його рідним братом Денисом

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Державне бюро розслідувань відмовляється надавати журналістам інформацію про допит керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо торгівлі державними посадами його рідним братом Денисом

Про це повідомляє інформаційне агентство "Українські новини", передає RegioNews.

Видання пише, що у відповідь на інформаційний запит про те, чи проводився такий допит, і якщо так, то коли, ДБР відмовилося надавати будь-яку інформацію.

Згідно із текстом відповіді, Державне бюро розслідувань відмовилося надавати інформацію на підставі того, що нібито це інформація із кримінального провадження, а тому її не можна поширювати.

"Положення Закону № 2939-VI (Про доступ до публічної інформації - ред.) не поширюються на відносини щодо отримання інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження", - йдеться у відповіді.

Про які саме положення Закону йде мова, в ДБР не уточнили.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.

Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ.

08 квітня фігуранти скандальних відеозаписів з братом голови Офісу президента Денисом Єрмаком, Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які також проводили співбесіди кандидатів на держпосади написали заяви в Національне антикорупційне бюро.

10 квітня стало відомо, що СБУ і ДБР відмовили народному депутату Володимиру В'ятровичу у відкритті кримінальної справи щодо державної зради другого президента України Леоніда Кучми і голови Офісу президента Андрія Єрмака.