ДБР відмовило журналістам у доступі до інформації про допит Єрмака
Про це повідомляє інформаційне агентство "Українські новини", передає RegioNews.
Видання пише, що у відповідь на інформаційний запит про те, чи проводився такий допит, і якщо так, то коли, ДБР відмовилося надавати будь-яку інформацію.
Згідно із текстом відповіді, Державне бюро розслідувань відмовилося надавати інформацію на підставі того, що нібито це інформація із кримінального провадження, а тому її не можна поширювати.
"Положення Закону № 2939-VI (Про доступ до публічної інформації - ред.) не поширюються на відносини щодо отримання інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження", - йдеться у відповіді.
Про які саме положення Закону йде мова, в ДБР не уточнили.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.
3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.
Пізніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив факти брехні та маніпуляції керівника офісу президента Андрія Єрмака стосовно відкриття кримінальних справ.
08 квітня фігуранти скандальних відеозаписів з братом голови Офісу президента Денисом Єрмаком, Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які також проводили співбесіди кандидатів на держпосади написали заяви в Національне антикорупційне бюро.
10 квітня стало відомо, що СБУ і ДБР відмовили народному депутату Володимиру В'ятровичу у відкритті кримінальної справи щодо державної зради другого президента України Леоніда Кучми і голови Офісу президента Андрія Єрмака.
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