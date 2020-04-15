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15 апреля 2020, 10:37 12

ГБР вызвало Вятровича на допрос по делу Голодомора

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15 апреля 2020, 10:37 12
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Народного депутата от фракции "Европейская солидарность" и бывшего директора Института нацпамяти Владимира Вьятровича вызывают на допрос в Государственное бюро расследований
Фото: Facebook
Народного депутата от фракции "Европейская солидарность" и бывшего директора Института нацпамяти Владимира Вьятровича вызывают на допрос в Государственное бюро расследований

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Как сообщил Вятрович, его вызвали в качестве свидетеля по делу, которое касается проведения международного форума до 85 годовщины памяти жертв Голодомора.

По его словам, дело инициировал депутат Максим Бужанский, а вызов подписал следователь Амелин, на которого Вятрович ранее подал в суд за игнорирование факта государственной измены в Минске Андреем Ермаком и Леонидом Кучмой.

Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас опять будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?, - написал Вятрович.

Напомним, депутаты фракции "Европейская солидарность" готовы взять на поруки бывшую депутата Татьяну Чорновол.

10 апреля стало известно, что СБУ и ГБР отказали народному депутату Владимиру Вятровичу открыть уголовное дело относительно государственной измены второго президента Украины Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака.


ГБР Андрей Ермак допрос Владимир Вятрович Европейская солидарность
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