ГБР вызвало Вятровича на допрос по делу Голодомора

Народного депутата от фракции "Европейская солидарность" и бывшего директора Института нацпамяти Владимира Вьятровича вызывают на допрос в Государственное бюро расследований

Фото: Facebook

Народного депутата от фракции "Европейская солидарность" и бывшего директора Института нацпамяти Владимира Вьятровича вызывают на допрос в Государственное бюро расследований

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Как сообщил Вятрович, его вызвали в качестве свидетеля по делу, которое касается проведения международного форума до 85 годовщины памяти жертв Голодомора.

По его словам, дело инициировал депутат Максим Бужанский, а вызов подписал следователь Амелин, на которого Вятрович ранее подал в суд за игнорирование факта государственной измены в Минске Андреем Ермаком и Леонидом Кучмой.

Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас опять будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?, - написал Вятрович.

Напомним, депутаты фракции "Европейская солидарность" готовы взять на поруки бывшую депутата Татьяну Чорновол.

10 апреля стало известно, что СБУ и ГБР отказали народному депутату Владимиру Вятровичу открыть уголовное дело относительно государственной измены второго президента Украины Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака.