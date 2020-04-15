ГБР вызвало Вятровича на допрос по делу Голодомора
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Как сообщил Вятрович, его вызвали в качестве свидетеля по делу, которое касается проведения международного форума до 85 годовщины памяти жертв Голодомора.
По его словам, дело инициировал депутат Максим Бужанский, а вызов подписал следователь Амелин, на которого Вятрович ранее подал в суд за игнорирование факта государственной измены в Минске Андреем Ермаком и Леонидом Кучмой.
Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора. У нас опять будут сажать за правду о преступлениях коммунистов?, - написал Вятрович.
Напомним, депутаты фракции "Европейская солидарность" готовы взять на поруки бывшую депутата Татьяну Чорновол.
10 апреля стало известно, что СБУ и ГБР отказали народному депутату Владимиру Вятровичу открыть уголовное дело относительно государственной измены второго президента Украины Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака.
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