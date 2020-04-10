ГБР обыскивает дом Татьяны Чорновол
Об этом Татьяна Чорновол сообщила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана. Антимайдан в действии", - написала Татьяна Черновол.
Депутат опубликовала также постановление Печерского районного суда Киева. В соответствии с ней, Татьяна Чорновол вроде вместе с неизвестными причастна к поджогу дома на улице Липской. Тогда погиб мужчина.
Приехал ко мне спецназ ГБР по делу МайданаОпубликовано Татьяной Чорновол Четверг, 9 апреля 2020 г.
Антимайдан в действииОпубликовано Татьяной Чорновол Четверг, 9 апреля 2020 г.
Под Киевом, в с. Гора в доме Татьяны Чорновила правоохранители проводят обыски. Согласно постановления суда, якобы 18.02.2014 Татьяна Чорновол вместе с неизвестными лицами причастна к поджогу дома на улице Липской, за что погиб человек. Сейчас проводятся обыски, в результате которых должны быть изъяты какие-то материалы, компьютерная техника, одежда, то есть все, что может указывать на причастность Татьяны Чорновол до тех событий.Опубликовано Часовые эспрессо Четверг, 9 апреля 2020 г.
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