Под Киевом, в с. Гора в доме Татьяны Чорновила правоохранители проводят обыски. Согласно постановления суда, якобы 18.02.2014 Татьяна Чорновол вместе с неизвестными лицами причастна к поджогу дома на улице Липской, за что погиб человек. Сейчас проводятся обыски, в результате которых должны быть изъяты какие-то материалы, компьютерная техника, одежда, то есть все, что может указывать на причастность Татьяны Чорновол до тех событий.