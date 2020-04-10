09:16  10 апреля
Из ГБР уволили двух заместителей времен Трубы
08:35  10 апреля
Сводка ООС: на передовой – 21 обстрел, коронавируса нет
11:41  10 апреля
Пожар в Чернобыле: горят три лесничества, радиационный фон в норме
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая
журналист
10 апреля 2020, 09:36 34

ГБР обыскивает дом Татьяны Чорновол

Читайте також
українською мовою
10 апреля 2020, 09:36 34
Читайте також українською мовою
Обыск происходит в селе Гора Бориспольского района на Киевщине, где проживает народный депутат
Фото: Страница Татьяны Чорновол в Facebook
Обыск происходит в селе Гора Бориспольского района на Киевщине, где проживает народный депутат

Об этом Татьяна Чорновол сообщила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана. Антимайдан в действии", - написала Татьяна Черновол.

Депутат опубликовала также постановление Печерского районного суда Киева. В соответствии с ней, Татьяна Чорновол вроде вместе с неизвестными причастна к поджогу дома на улице Липской. Тогда погиб мужчина.

Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана

Опубликовано Татьяной Чорновол Четверг, 9 апреля 2020 г.

Антимайдан в действии

Опубликовано Татьяной Чорновол Четверг, 9 апреля 2020 г.

Под Киевом, в с. Гора в доме Татьяны Чорновила правоохранители проводят обыски. Согласно постановления суда, якобы 18.02.2014 Татьяна Чорновол вместе с неизвестными лицами причастна к поджогу дома на улице Липской, за что погиб человек. Сейчас проводятся обыски, в результате которых должны быть изъяты какие-то материалы, компьютерная техника, одежда, то есть все, что может указывать на причастность Татьяны Чорновол до тех событий.

Опубликовано Часовые эспрессо Четверг, 9 апреля 2020 г.


обыски ГБР обыск Майдан криминальное дело Татьяна Чорновол
Из ГБР уволили двух заместителей времен Трубы
10 апреля 2020, 09:16
Подполковник СБУ финансировал пророссийских боевиков
07 апреля 2020, 16:34
В Киеве на Майдане вандалы разрушили выставку, посвященную Революции Достоинства
06 апреля 2020, 20:41
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 18:59
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все "слуги народа" вступились за Лероса
03 апреля 2020, 09:39
Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка
03 апреля 2020, 10:22
Последние Популярные
Ярослава Гресь
Павел Ковтонюк
Петр Олещук
Все блоги »
Уроки сделаны, а знаний нет. Как украинские школьники учатся на карантине
10 апреля 2020, 12:10
Черкасская область: кто контролирует 80% автовокзалов региона
09 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »