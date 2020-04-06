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06 апреля 2020, 15:57 6

Коронавирус больше всех косит депутатов Медведчука

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06 апреля 2020, 15:57 6
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По состоянию на понедельник, 6 апреля известно о восьми народных депутатах Украины, которые заболели коронавирусом COVID-19
Фото: скриншот видео
По состоянию на понедельник, 6 апреля известно о восьми народных депутатах Украины, которые заболели коронавирусом COVID-19

Об этом в Telegram сообщил нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

Он обнародовал список депутатов по фракциям, отметив, что эта информация базируется на данных эпидемиологических расследований случаев заболевания коронавируса в парламенте.

Из списка становится понятно, что больше всего больных коронавирусом депутатов во фракции ОПЗЖ.

Борт В.П. - ОПЗЖ
Кисилев И.П. - ОПЗЖ
Лукашев А.А. - ОПЗЖ
Ватрас В.А. - "Слуга народа"
Рудик С.Я. - внефракционный
Скороход К. - внефракционный
Горбенко Р.А. - "Слуга народа" (вылечился)
Шахов С.В. - Доверие (вылечился)

Качура также отметил, что с больной коронавирусом Анной Скороход контактировали народные депутаты от "Слуги народа" Гео Лерос, Александр Санченко, Ольга Саладуха и Игорь Васильковский, депутаты от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, Ахтем Чийгоз и Нина Южанина.

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Напомним, 18 марта у нардепа Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что и его жена заболела коронавирусом.

21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с воспалением легких. Позже Шахов рассказал о симптомах на 10 день заболевания.

Отметим, также коронавирусом заболели депутат от "ОПЗЖ" Александр Лукашев, "Слуги народа" Руслан Горбенко и Владимир Ватрас, Анна Скороход, внефракционный Сергей Рудик, олигарх Валерий Хорошковский и главный полицейский Киева Андрей Крищенко. Всего 79 депутатов сдали экспресс-тест на коронавирус.


Слуга народа депутат коронавирус Верховная Рада ОПЗЖ
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