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Александра Василенко
журналист
06 апреля 2020, 15:07 15

Село на Сумщине стало эпицентром распространения COVID-19

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06 апреля 2020, 15:07 15
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Село Казацкое Конотопского района Сумской области признали эпицентром распространения коронавирусной инфекции в регионе: там уже известно о 18 больных атипичной пневмонией местных жителей
Фото: Pixabay
Село Казацкое Конотопского района Сумской области признали эпицентром распространения коронавирусной инфекции в регионе: там уже известно о 18 больных атипичной пневмонией местных жителей

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Сумскую ОГА.

31 марта 2020 года Конотопская районная государственная администрация приняла решение закрыть село на карантин. Вокруг Казацкого оборудовали три блокпоста. На них в круглосуточном режиме дежурят правоохранители и медики. Проверяют все транспортные средства, которые въезжают и выезжают из населенного пункта. Авто дезинфицируют. а водителям и пассажирам дистанционно меряют температуру.

За минувшие сутки в Сумской области выявили два новых случая заболевания атипичной пневмонией. Это горожане из Конотопа и Казацкого. В общем на 6 апреля известно о 51 случае инфицирования COVID-19 в регионе. Это жители Казацкого, Кролевца, Грузского, Духановки, Шостки, Ахтырки, Сум, Вишневого, Конотопа и Поповки.

13 пациентов находятся под наблюдением медиков в больнице, 38 - дома на самоизоляции.

Однако, режима самоизоляции придерживаются далеко не все жители Сумской области. Правоохранители составили 26 административных протоколов на горожан, которые нарушили правила карантина. 10 из них передали на рассмотрение суда, сообщил начальник сектора Сумского отдела полиции ГУ Нацполиции Александр Дидусев, информирует "Данкор онлайн”.

6 апреля мэр Сум Александр Лысенко сообщил о том, что готов полностью закрыть Суммы на въезд, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится. Будут пропускать только грузовые автомобили, которые будут завозить в город товары первой необходимости. Транзитные машины будут сопровождать правоохранители.

Тем временем Сумской областной лабораторный центр получил 3100 корейских лабораторных тестов на выявление коронавируса в организме пациентов. Они пришли на смену китайским тестам. Первые исследования по новой методике сделают уже сегодня, 6 апреля, сообщил и.о.. директора Лабораторного центра Владимир Збаражский.

Как писали RegioNews ранее, сумской дизайнер Дмитрий Дубовик создал серию оригинальных постеров на злободневную тему - карантин и борьба с COVID-19.


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