В нардепа Шахова подтвердили наличие коронавирусной инфекции

У народного депутата Украины из группы "Доверие" Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19

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У народного депутата Украины из группы "Доверие" Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой" в среду вечером, передает RegioNews.

"Полчаса назад я получил из лаборатории официальный ответ - положительный тест на коронавирус", - сообщил Шахов.

Он добавил, что болеет уже пять суток, но чувствует себя хорошо и находится дома в изоляции.

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Напомним, 18 марта в Минздраве Украины подтвердили, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть нардеп Сергейй Шахов. Аппарат Верховной Рады вместе с Минздравом Украины из-за наличия коронавируса у одного из народных депутатов проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.