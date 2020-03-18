В нардепа Шахова подтвердили наличие коронавирусной инфекции
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой" в среду вечером, передает RegioNews.
"Полчаса назад я получил из лаборатории официальный ответ - положительный тест на коронавирус", - сообщил Шахов.
Он добавил, что болеет уже пять суток, но чувствует себя хорошо и находится дома в изоляции.
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Напомним, 18 марта в Минздраве Украины подтвердили, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть нардеп Сергейй Шахов. Аппарат Верховной Рады вместе с Минздравом Украины из-за наличия коронавируса у одного из народных депутатов проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование
По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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