Коронавирус в Киевской области обнаружили у родственницы нардепа Шахова
Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области, оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта
Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области, оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта
Об этом пишет телеграмм КОГА, передает RegioNews.
Состояние обоих больных врачи оценивают как средней тяжести. Нардеп Сергей Шахов находится дома под присмотром врачей.
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Напомним, у народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Народные депутаты Украины, которые общались с больным коронавирусной инфекцией нардепом Шаховым, приняли решение о самоизоляции.
Верховная Рада обнародовала данные регистрации народного депутата Сергея Шахова, больного коронавирусом, за выбранный период с 3 по 18 марта.
На время карантина народные депутаты могут работать вне сессионного зала. Соответствующий законопроект о дистанционном голосовании уже готовят.
В Раде показали регистрацию больного коронавирусом Шахова за март
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