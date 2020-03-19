Коронавирус в Киевской области обнаружили у родственницы нардепа Шахова

Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области, оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта

Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области, оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта

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