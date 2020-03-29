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29 марта 2020, 18:40 63

Пятый нардеп заболел на коронавирус

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29 марта 2020, 18:40 63
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С диагнозом COVID-19 нардеп от "Слуги народа" Владимир Ватрас находится в одной из больниц Хмельницкой области
Владимир Ватрас, фото из Facebook
С диагнозом COVID-19 нардеп от "Слуги народа" Владимир Ватрас находится в одной из больниц Хмельницкой области

COVID-19 у нардепа подтвердили лабораторным тестированием, сообщает RegioNews со ссылкой на Гордон.

Сейчас Ватрас находится в одной из местных больниц Хмельницкой области, откуда нардеп родом.

Ватрас стал четвертым народным депутатом, которому диагностировали COVID-19. 18 марта самовыдвиженец из Луганской области Сергей Шахов стал первым парламентарием, у кого официально была подтверждена коронавирусная инфекция.

23 марта о положительном тесте на коронавирус сообщил представитель парламентского монобольшинства Руслан Горбенко, 28 марта – внефракционный нардеп Анна Скороход.

В МИНЗДРАВе зафиксировали 418 случаев COVID-19. За сутки 109 новых случаев заражения.

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