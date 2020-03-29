Пятый нардеп заболел на коронавирус

С диагнозом COVID-19 нардеп от "Слуги народа" Владимир Ватрас находится в одной из больниц Хмельницкой области

Владимир Ватрас, фото из Facebook

С диагнозом COVID-19 нардеп от "Слуги народа" Владимир Ватрас находится в одной из больниц Хмельницкой области

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