Covid-19 в Раде: теперь проверяется нардеп из "Слуги народа"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко находится в Александровской больнице Киева с подозрением на Covid-19, а результаты двух тестов показали противоположные результаты

Фото: .facebook/ruslan.gorbenko.7

Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко находится в Александровской больнице Киева с подозрением на Covid-19, а результаты двух тестов показали противоположные результаты

Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я действительно в Александровский больнице, сдал 2 теста: один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результаты, их еще нет", - говорится в сообщении.

Как рассказал нардеп, вечером 18 марта у него поднялась температура, 19 марта появился кашель, потом полегчало, 21 марта он приехал в больницу и настоял на рентгене, потому что при прослушивании все вроде было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких.

Также Горбенко добавил, что с коллегами Сергеем Шаховым и Александром Лукашевым от "ОПЗЖ" он не общался, и в больнице они тоже не пересекаются.

"За рубежом последние месяцы не был. Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", - рассказал нардеп.

При этом он призвал всех сидеть дома, не паниковать, быть вежливыми, беречь себя, близких и Украину.

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Напомним, 18 марта у народного депутата Украины из группы "Доверие" Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что и его жена заболела коронавирусом. 21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с воспалением легких.

21 марта COVID-19 заразился нардеп Сергей Вельможный, член группы "Доверие".

22 марта коронавирус диагностировали у нардепа ОПЗЖ Александра Лукашева.