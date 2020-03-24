Олигарх Хорошковский попал в больницу с коронавирусом
В украинского олигарха Валерия Хорошковского диагностировали коронавирусную инфекциею, он находится в больнице
В украинского олигарха Валерия Хорошковского диагностировали коронавирусную инфекциею, он находится в больнице
Об этом сообщил народный депутат Вадим Рабинович, передает RegioNews.
Он заявил, что диагноз у Хорошковского подтвердили.
Также эту информацию подтвердил екснардеп Игорь Мосийчук.
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Напомним, что в Крыму выявлен первый больной коронавирусом: мужчина контактировал с более 30 людьми.
Кроме того, на самоизоляцию отправили пограничников, которые контактировали с больным коронавирусом крымчанином.
Ранее сообщалось, что заключенные в тюрьмах Крыма и Донбасса боятся распространения коронавируса и требуют принять меры.
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