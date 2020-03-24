Олигарх Хорошковский попал в больницу с коронавирусом

В украинского олигарха Валерия Хорошковского диагностировали коронавирусную инфекциею, он находится в больнице

Фото: facebook

В украинского олигарха Валерия Хорошковского диагностировали коронавирусную инфекциею, он находится в больнице

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