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11 ноября 2026, 09:40

Россияне атаковали энергетику Одесщины: около 135 тысяч потребителей без света

11 ноября 2026, 09:40
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Иллюстративное фото: pixabay
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Вечером 10 и утром 11 ноября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Из-за повреждений возникли аварийные отключения электроэнергии. Без света остаются около 135 тысяч потребителей в части Болградского, Белгород-Днестровского и Одесского районов.

В результате атаки погибла 70-летняя женщина – ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами. К сожалению, медикам не удалось ее спасти.

Энергетики "Укрэнерго" и ДТЭК "Одесские электросети" работают над восстановлением электроснабжения.

На время ремонтных работ местные власти открыли дополнительные Пункты несокрушимости.

Напомним, в ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 163 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 17 локациях.

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