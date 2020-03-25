Коронавирус выявили у еще одного нардепа
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на нардепа Викторию Гриб.
"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач", - сказала она вечером 24 марта.
При этом Гриб отметила, что последний раз контактировала с коллегой на заседании Рады 17 марта и поэтому неделю будет находиться на обсервации, так как Рудик в сессионном зале сидит перед ней.
По ее мнению, Рудик мог заразиться коронавирусом от Сергея Вельможного, который сидит в Раде перед Рудиком.
Заболевание Рудика подтвердил и бывший нардеп Сергей Лещенко.
"Количество больных нардепов уже сложно посчитать, минимум - пять. Во вторник подтвердился коронавирус у депутата Сергея Рудика", - написал он в Telegram-канале.
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Напомним, 18 марта у нардепа из группы "Доверие" Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что и его жена заболела коронавирусом. 21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с воспалением легких.
21 марта COVID-19 заразился нардеп Сергей Вельможный, член группы "Доверие".
22 марта коронавирус диагностировали у нардепа ОПЗЖ Александра Лукашева.
23 марта нардеп от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко находился в Александровской больнице Киева с подозрением на Covid-19.
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