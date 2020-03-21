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21 марта 2020, 20:50 37

Нардепа Шахова, у котрого диагностировали коронавирус, госпитализировали

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21 марта 2020, 20:50 37
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Народный депутат Сергей Шахов, который стал первым избранником в Украине, заболевшим коронавирусом, находится в Александровской больнице с воспалением легких
Фото: facebook.com/sergey shakhov
Народный депутат Сергей Шахов, который стал первым избранником в Украине, заболевшим коронавирусом, находится в Александровской больнице с воспалением легких

Об этом сообщил сам политик на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал народный избранник.

Напомним, 18 марта стало известно, что у нардепа, члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

Сергей Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета. Кроме него там было еще 11 нардепов.


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