Нардепа Шахова, у котрого диагностировали коронавирус, госпитализировали

Народный депутат Сергей Шахов, который стал первым избранником в Украине, заболевшим коронавирусом, находится в Александровской больнице с воспалением легких

Фото: facebook.com/sergey shakhov

Народный депутат Сергей Шахов, который стал первым избранником в Украине, заболевшим коронавирусом, находится в Александровской больнице с воспалением легких

Об этом сообщил сам политик на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал народный избранник.

Напомним, 18 марта стало известно, что у нардепа, члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

Сергей Шахов сообщил, что последний раз был в Верховной Раде 6 марта. В то же время общественное движение "ЧЕСНО" пишет, что нардеп 12 марта посещал заседание экологического комитета. Кроме него там было еще 11 нардепов.