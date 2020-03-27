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27 марта 2020, 14:53 24

Главный полицейский Киева заболел коронавирусом

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27 марта 2020, 14:53 24
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Начальник полиции города Киева Андрей Крищенко, который известен тем, что в апреле 2014 года защищал помещение милиции Горловки от пророссийских боевиков, заболел коронавирусом Covid-19
Фото: Facebook
Начальник полиции города Киева Андрей Крищенко, который известен тем, что в апреле 2014 года защищал помещение милиции Горловки от пророссийских боевиков, заболел коронавирусом Covid-19

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

Геращенко отметил, что состояние Крищенко удовлетворительное и он выполняет свои обязанности дистанционно.

Он добавил, что пострадавший и члены его семьи в течение месяца не были за границей, круг контактных лиц уже установили, а помещение столичной полиции продезинфицировали.

В целом, по словам замминистра, коронавирус обнаружили в курсанта Днепропетровского государственного университета внутренних дел и трех полицейских.

Напомним, Андрей Крищенко в апреле 2014 года возглавлял милицию города Горловки Донецкой области. Во время штурма боевиками помещения он сбросил с крыши здания боевика, который пытался снять украинский флаг и вместо него повесить российский триколор.

Ранее он предлагал ввести в Киеве комендантский час из-за распространения коронавируса и чтобы избежать мародерства.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине чаще всего коронавирусом болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет. Это почти 55% от общего количества инфицированных COVID-19.


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