Главный полицейский Киева заболел коронавирусом
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.
Геращенко отметил, что состояние Крищенко удовлетворительное и он выполняет свои обязанности дистанционно.
Он добавил, что пострадавший и члены его семьи в течение месяца не были за границей, круг контактных лиц уже установили, а помещение столичной полиции продезинфицировали.
В целом, по словам замминистра, коронавирус обнаружили в курсанта Днепропетровского государственного университета внутренних дел и трех полицейских.
Напомним, Андрей Крищенко в апреле 2014 года возглавлял милицию города Горловки Донецкой области. Во время штурма боевиками помещения он сбросил с крыши здания боевика, который пытался снять украинский флаг и вместо него повесить российский триколор.
Ранее он предлагал ввести в Киеве комендантский час из-за распространения коронавируса и чтобы избежать мародерства.
По данным Министерства здравоохранения, в Украине чаще всего коронавирусом болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет. Это почти 55% от общего количества инфицированных COVID-19.
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