"Сдать" своего, чтобы спасти всю систему: Лерос расскрыл новый план Ермака
Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам нардепа, Ермак хочет принести на стол президента факты коррупции одного из нардепов "Слуги народа", который свидетельствовал бы о том, что "якобы глава Офиса на самом деле не коррупционер, а борец с коррупцией".
"Расчет, что президент похвалит главу Офиса и публично обличит нардепа коррупционера, обрушившись на него с жесткой публичной поркой с призывом посадить. Цинизм происходящего в том, что вся коррупция санкционирована именно главой Офиса и конечно ему известно, кому и где позволили реализовывать ту или иную схему", - написал Лерос, пообещав позже предоставить доказательства организованной коррупции на самом высшем уровне.
По его словам "гениальность" плана состоит в том, что "Ермак не собирается отвечать за свои поступки, а подставит своего же человека из системы, чтоб спасти всю систему".
"В общем, сейчас проходит кастинг "лоха" для такого громоотвода. Выбирают коррупционера из парламента, потому что тогда можно делать вид, что это не ответственность ОПУ, а чья-то самодеятельность", - уточнил нардеп.
При этом он вызвался "помочь в кастинге", предложив кума Ермака (Николай Тищенко - ред.), который "потрошит" со своим партнером Денисом Комарницким (экс-сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" - ред.) столичный бюджет.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.
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