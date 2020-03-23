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23 марта 2020, 13:54 36

Коронавирус: Шахов рассказал о симптомах на 10 день заболевания

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23 марта 2020, 13:54 36
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Народный депутат Сергей Шахов заявляет, что на 10-й день заболевания коронавірусною болезнью у него присутствует сухой кашель, боль в горле, насморк и немного повышенная температура
Фото: facebook/СергейШахов
Народный депутат Сергей Шахов заявляет, что на 10-й день заболевания коронавірусною болезнью у него присутствует сухой кашель, боль в горле, насморк и немного повышенная температура

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Telegram-канал нардепа.

"10-й день болезни. Появилось время для размышлений. Практически постельный режим. Кашель сухой и тяжелый. Температуру сбили до 37! Насморк. Боль в горле (пью много жидкости). Спал хорошо (это первая спокойная ночь). Аппетита нет (двое суток не ем), но это может быть из-за больничных условий... Время от времени болит голова", - говорится в сообщении.

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Напомним, 18 марта у народного депутата Украины из группы "Доверие" Сергея Шахова после проведенных тестов подтвердилось наличие в организме коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что и его жена заболела коронавирусом.

21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с воспалением легких.


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