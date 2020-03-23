Коронавирус: Шахов рассказал о симптомах на 10 день заболевания

Народный депутат Сергей Шахов заявляет, что на 10-й день заболевания коронавірусною болезнью у него присутствует сухой кашель, боль в горле, насморк и немного повышенная температура

Фото: facebook/СергейШахов

Народный депутат Сергей Шахов заявляет, что на 10-й день заболевания коронавірусною болезнью у него присутствует сухой кашель, боль в горле, насморк и немного повышенная температура

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