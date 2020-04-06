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Коронавірус найбільше косить депутатів Медведчука
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06 квітня 2020, 15:57 63

Коронавірус найбільше косить депутатів Медведчука

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06 квітня 2020, 15:57 63
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Станом на понеділок, 6 квітня відомо про вісім народних депутатів України, які захворіли коронавірусом COVID-19
Фото: скріншот відео
Станом на понеділок, 6 квітня відомо про вісім народних депутатів України, які захворіли коронавірусом COVID-19

Про це в Telegram повідомив нардеп із фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

Він оприлюднив список депутатів по фракціях, зазначивши, що ця інформація базується на даних епідеміологічних розслідувань випадків захворювання коронавірусом в парламенті.

Із списку стає зрозуміло, що найбільше хворих коронавірусом депутатів у фракції ОПЗЖ.

Борт В.П. - ОПЗЖ
Кисельов І.П. - ОПЗЖ
Лукашев О.А. - ОПЗЖ
Ватрас В.А. - "Слуга Народу"
Рудик С.Я. - позафракційний
Скороход К. - позафракційний
Горбенко Р.О. - "Слуга Народу" (вилікувався)
Шахов С.В. - Довіра (вилікувався)

Качура також зазначив, що із хворою коронавірусом Анною Скороход контактували народні депутати від "Слуги народу" Гео Лерос, Олександр Санченко, Ольга Саладуха та Ігор Васильківський, депутати від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович, Ахтем Чийгоз та Ніна Южаніна.

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Нагадаємо, 18 березня у нардепа Сергія Шахова після проведених тестів підтвердилася наявність в організмі коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що і його дружина захворіла коронавірусом.

21 березня Шахова госпіталізували до Олександрівської лікарні із запаленням легенів. Пізніше Шахов розказав про симптоми на 10 день захворювання.

Зазначимо, також коронавірусом захворіли депутат від "ОПЗЖ" Олександр Лукашев, "Слуга народу" Руслан Горбенко та Володимир Ватрас, позафракційний Сергій Рудик, Ганна Скороход, олігарх Валерій Хорошковський і головний поліцейський Києва Андрій Крищенко. В цілому 79 депутатів здали експрес-тест на коронавірус.


коронавірус Слуга народа ОПЗЖ Верховна Рада депутат
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