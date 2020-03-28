Нардеп Анна Скороход заболела СOVID-19

Коронавирус обнаружен у ещё одного народного депутата - Анны Скороход

Фото: Страница Анны Скороход в Facebook

Коронавирус обнаружен у ещё одного народного депутата - Анны Скороход

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