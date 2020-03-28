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28 марта 2020, 13:00 11

Нардеп Анна Скороход заболела СOVID-19

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28 марта 2020, 13:00 11
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Коронавирус обнаружен у ещё одного народного депутата - Анны Скороход
Фото: Страница Анны Скороход в Facebook
Коронавирус обнаружен у ещё одного народного депутата - Анны Скороход

Об этом она сообщила в своем телеграм канале, пишет RegioNews.

30-летняя Анна Скороход пополнила ряды VIP-больных в Украине.

Напомним, первым среди парламентариев заболел член группы "За доверие" Сергей Шахов, потом депутат от "ОПЗЖ" Александр Лукашев, "Слуга народа" Руслан Горбенко и внефракционный Сергей Рудик.

Также коронавирус обнаружили у олигарха Валерия Хорошковского и главного полицейского Киева Андрея Крищенка.

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По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.

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