Нардеп Анна Скороход заболела СOVID-19
Коронавирус обнаружен у ещё одного народного депутата - Анны Скороход
Коронавирус обнаружен у ещё одного народного депутата - Анны Скороход
Об этом она сообщила в своем телеграм канале, пишет RegioNews.
30-летняя Анна Скороход пополнила ряды VIP-больных в Украине.
Напомним, первым среди парламентариев заболел член группы "За доверие" Сергей Шахов, потом депутат от "ОПЗЖ" Александр Лукашев, "Слуга народа" Руслан Горбенко и внефракционный Сергей Рудик.
Также коронавирус обнаружили у олигарха Валерия Хорошковского и главного полицейского Киева Андрея Крищенка.
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По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.
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