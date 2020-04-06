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06 апреля 2020, 15:11 18

Тернопольская область: COVID-19 обнаружили у 44 медиков

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06 апреля 2020, 15:11 18
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Большинство больных из Монастырысского района. Там 106 случаев заболевания, среди них 35 медиков
Фото иллюстративное
Большинство больных из Монастырысского района. Там 106 случаев заболевания, среди них 35 медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

В Тернопольской области коронавирус зафиксирован у 44 медработников.

35 – в Монастырысском районе

2 – в Залещицком районе

4 – в Кременецком районе

1 – в Козовском районе

1 – в Бучацком районе

1 – врач из Тернополя, его заболевание не связано с профессиональной деятельностью.

НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ НА КОРОНАВИРУС ЗАБОЛЕЛО 44 МЕДИКИ 35 – в Монастырском районе 2 – в Залещицком районе 4 – в...

Опубликовано Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 6 апреля 2020 г.

В Тернопольской области выявлено 160 больных COVID-19.

Всего в больницах Тернополя 19 больных COVID-19. Еще 5 больных находятся на амбулаторном лечении.

В Тернопольской городской детской больнице на лечении находится 11 пациентов с подтвержденным COVID-19. 7 из них - дети. Еще один ребенок и мама находятся в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус.

Всего от начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерло три человека. 68-летний житель Монастырысского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

В Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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