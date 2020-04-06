Тернопольская область: COVID-19 обнаружили у 44 медиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.
В Тернопольской области коронавирус зафиксирован у 44 медработников.
35 – в Монастырысском районе
2 – в Залещицком районе
4 – в Кременецком районе
1 – в Козовском районе
1 – в Бучацком районе
1 – врач из Тернополя, его заболевание не связано с профессиональной деятельностью.
НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ НА КОРОНАВИРУС ЗАБОЛЕЛО 44 МЕДИКИ 35 – в Монастырском районе 2 – в Залещицком районе 4 – в...Опубликовано Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 6 апреля 2020 г.
В Тернопольской области выявлено 160 больных COVID-19.
Всего в больницах Тернополя 19 больных COVID-19. Еще 5 больных находятся на амбулаторном лечении.
В Тернопольской городской детской больнице на лечении находится 11 пациентов с подтвержденным COVID-19. 7 из них - дети. Еще один ребенок и мама находятся в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус.
Всего от начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерло три человека. 68-летний житель Монастырысского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.
В Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
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