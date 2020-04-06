Тернопольская область: COVID-19 обнаружили у 44 медиков

Большинство больных из Монастырысского района. Там 106 случаев заболевания, среди них 35 медиков

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Большинство больных из Монастырысского района. Там 106 случаев заболевания, среди них 35 медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

В Тернопольской области коронавирус зафиксирован у 44 медработников.

35 – в Монастырысском районе

2 – в Залещицком районе

4 – в Кременецком районе

1 – в Козовском районе

1 – в Бучацком районе

1 – врач из Тернополя, его заболевание не связано с профессиональной деятельностью.

НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ НА КОРОНАВИРУС ЗАБОЛЕЛО 44 МЕДИКИ 35 – в Монастырском районе 2 – в Залещицком районе 4 – в... Опубликовано Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 6 апреля 2020 г.

В Тернопольской области выявлено 160 больных COVID-19.

Всего в больницах Тернополя 19 больных COVID-19. Еще 5 больных находятся на амбулаторном лечении.

В Тернопольской городской детской больнице на лечении находится 11 пациентов с подтвержденным COVID-19. 7 из них - дети. Еще один ребенок и мама находятся в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус.

Всего от начала эпидемии коронавируса в Тернопольской области умерло три человека. 68-летний житель Монастырысского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

В Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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