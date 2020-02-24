Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)

В Украине в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в понедельник, 24 февраля, оказался обесточен 251 населенный пункт в семи областях

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В Украине в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в понедельник, 24 февраля, оказался обесточен 251 населенный пункт в семи областях

RegioNews следит за ситуацией в регионах.

17.00 Возобновлено движение поездов, которые задерживались из-за непогоды

16.15 В Николаеве объявлен "красный" уровень опасности из-за сильного ветра

14.33 В Кропивницком на женщину упало дерево: ее госпитализировали

24 февраля в Подольском районе города Кропивницкий из-за непогоды на женщину упало сухое дерево и травмировало ее.

14.29 Из-за сильного ветра в Николаеве рухнул мост, обрушились крыши и деревья

В Николаеве из-за сильного ветра валятся деревья и ломаются мосты.

14.04 Непогода в Украине: упавшее в центре Одессы дерево убило женщину

В Одессе из-за сильного ветра упало дерево. Как сообщили "Думской" очевидцы, огромный ствол привалил женщину.

11.41 На Львовщине непогода выбила из расписания пять поездов

На территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" в результате шквального ветра зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, что повлекло задержку в движении 5 пассажирских поездов.

11.31 Уничтоженный мурал, покровли и деревья: на Прикарпатье ликвидируют последствия урагана

Усиления ветра вызвали на Прикарпатье много бед. Повреждены крыши, автомобили, поломаны деревья, оборваны электропровода. А в центре Ивано-Франковска уничтожено мурал с надписью "Украина единая".

10.42 В Житомирской области непогода повредила газопровод

В пгт. Иршанск Житомирской области из-за сильного ветра дерево упало на газопровод среднего давления. 600 абонентов остались без газоснабжения.

10.33 На Прикарпатье на рейсовый автобус упало дерево

В Тисменицком районе перед рейсовым автобусом "Мерседес Бенс" упало дерево. Одного из пассажиров госпитализировали.

10.25 На Буковине сильный ветер поломал деревья и снес крыши

24 февраля в Черновцах и области бушует непогода. Буковинские синоптики объявили штормовое предупреждение о сильном северо-западный ветер до 40 м/с. Сообщается о ІІ уровне опасности, оранжевом.

09.50 В Украине из-за непогоды обесточены более 250 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в понедельник, 24 февраля, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в семи областях.