Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
RegioNews следит за ситуацией в регионах.
17.00 Возобновлено движение поездов, которые задерживались из-за непогоды
16.15 В Николаеве объявлен "красный" уровень опасности из-за сильного ветра
14.33 В Кропивницком на женщину упало дерево: ее госпитализировали
24 февраля в Подольском районе города Кропивницкий из-за непогоды на женщину упало сухое дерево и травмировало ее.
14.29 Из-за сильного ветра в Николаеве рухнул мост, обрушились крыши и деревья
В Николаеве из-за сильного ветра валятся деревья и ломаются мосты.
14.04 Непогода в Украине: упавшее в центре Одессы дерево убило женщину
В Одессе из-за сильного ветра упало дерево. Как сообщили "Думской" очевидцы, огромный ствол привалил женщину.
11.41 На Львовщине непогода выбила из расписания пять поездов
На территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" в результате шквального ветра зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, что повлекло задержку в движении 5 пассажирских поездов.
11.31 Уничтоженный мурал, покровли и деревья: на Прикарпатье ликвидируют последствия урагана
Усиления ветра вызвали на Прикарпатье много бед. Повреждены крыши, автомобили, поломаны деревья, оборваны электропровода. А в центре Ивано-Франковска уничтожено мурал с надписью "Украина единая".
10.42 В Житомирской области непогода повредила газопровод
В пгт. Иршанск Житомирской области из-за сильного ветра дерево упало на газопровод среднего давления. 600 абонентов остались без газоснабжения.
10.33 На Прикарпатье на рейсовый автобус упало дерево
В Тисменицком районе перед рейсовым автобусом "Мерседес Бенс" упало дерево. Одного из пассажиров госпитализировали.
10.25 На Буковине сильный ветер поломал деревья и снес крыши
24 февраля в Черновцах и области бушует непогода. Буковинские синоптики объявили штормовое предупреждение о сильном северо-западный ветер до 40 м/с. Сообщается о ІІ уровне опасности, оранжевом.
09.50 В Украине из-за непогоды обесточены более 250 населенных пунктов
В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в понедельник, 24 февраля, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в семи областях.
- 18:08 24 февраля Львов собрал самый большой размер паевого взноса
- 18:03 24 февраля Киевское метро оснастят дефибрилляторами
- 18:01 24 февраля В Николаеве сорвавшийся с якоря танкер "Black fuel" сел на мель возле берега
- 17:58 24 февраля Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины
- 17:55 24 февраля В Хмельницком поймали телефонных мошенников
- 17:54 24 февраля В Харьковской области нашли газеты с "черным пиаром" против кандидата в нардепы Светличной
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов