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25 февраля 2020, 19:39 6

В Николаеве ураган сорвал крышу с казармы, Минобороны выставляет счета

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25 февраля 2020, 19:39 6
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В Николаеве в результате непогоды 24 февраля была повреждена крыша казармы, в связи с чем Минобороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику, которая в 2017 году в указанном помещении проводила ремонтные работы
Фото: nikvesti.com
В Николаеве в результате непогоды 24 февраля была повреждена крыша казармы, в связи с чем Минобороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику, которая в 2017 году в указанном помещении проводила ремонтные работы

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Министерства, пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Объем нанесенного ущерба государству в лице оборонного ведомства устанавливается.

Также добавляется, что с целью установления обстоятельств этого происшествия в Минобороны назначена служебная проверка, в которую будут вовлечены соответствующие правоохранительные органы.

Как отмечается, по информации Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины, в 2017 году в указанном сооружении осуществлялись ремонтные работы.

"В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля из-за непогоды танкер "Black fuel" сел на мель возле берега, буксир пытается вывести его на глубину.

В целом в Украине в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) 24 февраля оказался обесточен 251 населенный пункт в семи областях.


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