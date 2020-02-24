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24 февраля 2020, 17:30 3

Без света остались 224 населенных пункта Одесской области

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24 февраля 2020, 17:30 3
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Количество оставшихся без света населенных пунктов в Одесской области возросло до 224
Количество оставшихся без света населенных пунктов в Одесской области возросло до 224

Такую цифру озвучили в компании "Одессаоблэнерго", передает RegioNews.

По данным энергетического монополиста, 228 населенных пунктов Одесской области остались без света полностью и еще 24 - частично. Больше всего пострадали Белгород-Днестровский, Овидиопольский, Раздельнянский, Лиманский и Ивановский районы.

Обесточены 1579 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Непосредственно в Одессе, по данным мэрии, оборваны 10 высоковольтных линий электропередач.

Сейчас в работах по ликвидации последствий задействованы 56 аварийных бригад и 78 единиц техники энергетиков.


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