15:51  24 февраля
Украина провела учения в Азовском море: ФСБ РФ только наблюдала
15:23  24 февраля
МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Италию и Иран
12:05  24 февраля
Суд признал законным восстановление Насирова в кресле главы ГФС
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2020, 17:00 7

Возобновлено движение поездов, которые задерживались из-за непогоды

Читайте також
українською мовою
24 февраля 2020, 17:00 7
Читайте також українською мовою
В Украине полностью восстановлено движение пассажирских и грузовых поездов в западных регионах, которые задерживались из-за непогоды
Фото: УЗ
В Украине полностью восстановлено движение пассажирских и грузовых поездов в западных регионах, которые задерживались из-за непогоды

Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" на странице в Facebook, пишет Regionews.

Отмечается, что в целом непогода вызвала задержку движения пяти пассажирских поездов: №49 Киев - Трускавец, №602 Львов - Солотвино, №81 Ужгород - Киев, №29 Ужгород - Киев, №141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов. Задержки длились от 8 минут до 1 часов 46 минут.

Также сообщается, что нормализована работа железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров и участках: Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любень Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Великий Глубочек - Озерная и Озерная - Зборов.

Напомним, в Украине в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в понедельник, 24 февраля, оказался обесточен 251 населенный пункт в семи областях.

Также во многих областях сорвало крыши с домов, подали деревье и даже мосты. По данным ГСЧС есть жертвы.

RegioNews следит за ситуацией в регионах.


УЗ сніг потяг затримка графіку
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Вахтанг Кипиани
Всеволод Полищук
Все блоги »
Аэропорт на двоих. Удастся ли Ахметову отбить концессионные посягательства Гончарука
24 февраля 2020, 10:40
Последним шансом Сопеля был коронавирус
23 февраля 2020, 10:45
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Александр Стадник
Председатель Николаевской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »