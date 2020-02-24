Возобновлено движение поездов, которые задерживались из-за непогоды
Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" на странице в Facebook, пишет Regionews.
Отмечается, что в целом непогода вызвала задержку движения пяти пассажирских поездов: №49 Киев - Трускавец, №602 Львов - Солотвино, №81 Ужгород - Киев, №29 Ужгород - Киев, №141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов. Задержки длились от 8 минут до 1 часов 46 минут.
Также сообщается, что нормализована работа железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров и участках: Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любень Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Великий Глубочек - Озерная и Озерная - Зборов.
Напомним, в Украине в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в понедельник, 24 февраля, оказался обесточен 251 населенный пункт в семи областях.
Также во многих областях сорвало крыши с домов, подали деревье и даже мосты. По данным ГСЧС есть жертвы.
RegioNews следит за ситуацией в регионах.
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