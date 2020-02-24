Возобновлено движение поездов, которые задерживались из-за непогоды

В Украине полностью восстановлено движение пассажирских и грузовых поездов в западных регионах, которые задерживались из-за непогоды

Фото: УЗ

В Украине полностью восстановлено движение пассажирских и грузовых поездов в западных регионах, которые задерживались из-за непогоды

Об этом сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" на странице в Facebook, пишет Regionews.

Отмечается, что в целом непогода вызвала задержку движения пяти пассажирских поездов: №49 Киев - Трускавец, №602 Львов - Солотвино, №81 Ужгород - Киев, №29 Ужгород - Киев, №141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов. Задержки длились от 8 минут до 1 часов 46 минут.

Также сообщается, что нормализована работа железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров и участках: Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любень Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Великий Глубочек - Озерная и Озерная - Зборов.

Напомним, в Украине в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в понедельник, 24 февраля, оказался обесточен 251 населенный пункт в семи областях.

Также во многих областях сорвало крыши с домов, подали деревье и даже мосты. По данным ГСЧС есть жертвы.

RegioNews следит за ситуацией в регионах.