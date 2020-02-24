На Прикарпатье на рейсовый автобус упало дерево
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня, 24 февраля, в селе Хомяковка Тисменицкого района из-за усиления ветра перед рейсовым автобусом "Мерседес Бенс" и легковым автомобилем "Ниссан" упало дерево. Автобус следовал по маршруту "Новые Кривотулы - Ивано-Франковск".
В результате падения дерева повреждено боковое стекло автобуса, легковой автомобиль не пострадал. В автобусе находилось 15 человек. Каретой скорой неотложной медицинской помощи в Тисменицкую ЦРБ доставлен пассажир 1958 г.р.. Потерпевшего после оказания медицинской помощи отпустили домой.
По состоянию на 09 час 24 февраля пожарно-спасательными подразделениями Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области совершено 10 выездов для оказания помощи населению через усиление ветра в Ивано-Франковске, Галицком, Калушском, Тисменицком и Рогатинском районах.
По данным спасателей, во Львовской области без электричества осталось 70 сел и городков, в Ивано-Франковской – 69, Тернопольской – 65, Волынской – 23, Черновицкой – 12, в Житомирской – 11, Ровенской – 1. Всего в результате осложнения погодных условий в понедельник, 24 февраля, обесточено 251 населенный пункт в семи областях.
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