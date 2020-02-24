В Кропивницком на женщину упало дерево: ее госпитализировали
Фото: Gre4ka.info.
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на издание Gre4ka.info.
Инцидент произошел 24 февраля в 12:40 на улице Вячеслава Чорновола. Трухлое дерево от сильных порывов ветра упало и травмировало случайную прохожую, которая как раз шла мимо.
"Как раз человек шел и был сильный порыв ветра. Дерево упало. Было трухлое. Мы подняли дерево, освободили ногу", - говорит свидетель происшествия Владимир.
На место происшествия сразу вызвали спасателей и медиков. Работники МЧС освободили от дерева красный автомобиль, который оно также придавило ветками. Медики осмотрели женщину и госпитализировали ее в городскую больницу. У пострадавшей ушибы конечностей и грудной клетки.
Как сообщалось ранее, в Одессе сильный ветер повалил дерево и смертельно травмировало женщину.
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