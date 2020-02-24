В Кропивницком на женщину упало дерево: ее госпитализировали

24 февраля в Подольском районе города Кропивницкий из-за непогоды на женщину упало сухое дерево и травмировало ее

Фото: gre4ka.info

24 февраля в Подольском районе города Кропивницкий из-за непогоды на женщину упало сухое дерево и травмировало ее

Фото: Gre4ka.info.

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на издание Gre4ka.info.

Инцидент произошел 24 февраля в 12:40 на улице Вячеслава Чорновола. Трухлое дерево от сильных порывов ветра упало и травмировало случайную прохожую, которая как раз шла мимо.

"Как раз человек шел и был сильный порыв ветра. Дерево упало. Было трухлое. Мы подняли дерево, освободили ногу", - говорит свидетель происшествия Владимир.

На место происшествия сразу вызвали спасателей и медиков. Работники МЧС освободили от дерева красный автомобиль, который оно также придавило ветками. Медики осмотрели женщину и госпитализировали ее в городскую больницу. У пострадавшей ушибы конечностей и грудной клетки.

Как сообщалось ранее, в Одессе сильный ветер повалил дерево и смертельно травмировало женщину.