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24 февраля 2020, 14:33 20

В Кропивницком на женщину упало дерево: ее госпитализировали

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24 февраля 2020, 14:33 20
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24 февраля в Подольском районе города Кропивницкий из-за непогоды на женщину упало сухое дерево и травмировало ее
Фото: gre4ka.info
24 февраля в Подольском районе города Кропивницкий из-за непогоды на женщину упало сухое дерево и травмировало ее

Фото: Gre4ka.info.

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на издание Gre4ka.info.

Инцидент произошел 24 февраля в 12:40 на улице Вячеслава Чорновола. Трухлое дерево от сильных порывов ветра упало и травмировало случайную прохожую, которая как раз шла мимо.

"Как раз человек шел и был сильный порыв ветра. Дерево упало. Было трухлое. Мы подняли дерево, освободили ногу", - говорит свидетель происшествия Владимир.

На место происшествия сразу вызвали спасателей и медиков. Работники МЧС освободили от дерева красный автомобиль, который оно также придавило ветками. Медики осмотрели женщину и госпитализировали ее в городскую больницу. У пострадавшей ушибы конечностей и грудной клетки.

Как сообщалось ранее, в Одессе сильный ветер повалил дерево и смертельно травмировало женщину.


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