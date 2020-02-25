В Херсоне гигантский тополь рухнул на многоэтажку

Штормовой ветер повалил огромное дерево на многоэтажку на улице Лавренева, 13 в Херсоне

Штормовой ветер повалил огромное дерево на многоэтажку на улице Лавренева, 13 в Херсоне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Кherson.net". Сообщается, что коммунальные службы при помощи тяжелой спецтехники осуществляли ликвидацию последствий непогоды. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Также читайте: Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви.

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