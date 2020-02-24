Из-за сильного ветра в Николаеве рухнул мост, обрушились крыши и деревья

В Николаеве до конца суток 24 февраля объявили штормовое предупреждение: сильный ветер уже повалил десятки деревьев, разрушил крыши и "сломал" мост

Фото: НикВести

В Николаеве до конца суток 24 февраля объявили штормовое предупреждение: сильный ветер уже повалил десятки деревьев, разрушил крыши и "сломал" мост

Об этом сообщает RegioNews.

В частности, очевидцы сообщают, что в разных частях Николаеве ветер повалил деревья.

Ветер повалил дерево на линии электропередач на улице Курортной. Люди остались без света.

На Флотском бульваре огромное дерево сломало две из четырех колонн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил николаевский фотограф Александр Сайковский.

А возле областного Дворца культуры ветер повалил ели.

Кроме того, обвилилась и часть пешеходного моста. Начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором зафиксирован момент, как сносит пешеходный мост. Сейчас же мост опасен для пользования. Аварийные службы уже работают над его восстановлением.

УВАГА! У зв’язку з непогодою пішохідний міст через р.Інгул небезпечний для користування. Аварійні служби працюють над відновленням сполучення. Прошу розповсюдити. Опубліковано Дмитром Канарським Понеділок, 24 лютого 2020 р.

Ветер решил испытать на прочность и крышу Николаевского городского совета. Так, с крыши здания уже упало несколько металлических листов покрытия.

https://web.telegram.org/#/im?p=@dereniuha

Мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook сообщает, что возможны перебои со светом и связью.

"В городе ухудшение погодных условий. Штормовой ветер натворил уже много бед, но впереди метеорологи прогнозируют еще большее усиление. Возможны перебои со светом и связью. Будьте внимательными. Старайтесь не выходить из помещения, паркуйте автомобили в безопасных местах", - написал он.

Увага У місті погіршення погодних умов. Штормовий вітер накоїв вже багато лиха, але попереду метеорологи прогнозують ще більше посилення. Можливі перебої зі світлом та зв’язком. Будьте уважними. Намагайтесь не виходити з приміщення, паркуйте автомобілі у безпечних місцях. У разі виникнення аварійних ситуацій з дахами або будинками дзвоніть 0512-47-25-08. По іншим питанням звертайтесь до служби оперативного реагування 15-88 або 0512-71-15-88. Опубліковано Александром Сенкевичем Понеділок, 24 лютого 2020 р.

Снесло крышу в спортивном зале Николаевской общеобразовательной школы №39.

На николаевском заводе "Океан" из-за ураганного ветра столкнулись два огромных кораблестроительных крана. Соответствующее видео опубликовано в Viber-группе ДТП и дороги Николаева и области, сообщают Преступности.НЕТ.