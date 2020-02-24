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24 февраля 2020, 18:01 6

В Николаеве сорвавшийся с якоря танкер "Black fuel" сел на мель возле берега

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24 февраля 2020, 18:01 6
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Танкер "Black fuel" сел на мель возле берега, буксир пытается вывести его на глубину
Фото: ПН
Танкер "Black fuel" сел на мель возле берега, буксир пытается вывести его на глубину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Преступности.НЕТ.

Сообщается, что речь идет о танкере, который шел под флагом Танзании и был задержан в Николаеве в феврале 2019 года.

""Black fuel" до захода в Николаев стоял на якоре близ берегов Украины у села Лиман и за это время перегрузил на малые прибрежные суда контрабанду – 842 тонны топлива. Это топливо выгружали в районе села Парутино", - говорится в сообщении.

Сайт "Oilpoint" сообщал, что в сентябре 2019 года суд снял арест с танкера "Black fuel", но судно оставалось в Николаевском морском порту.


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