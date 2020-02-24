В Николаеве сорвавшийся с якоря танкер "Black fuel" сел на мель возле берега
Танкер "Black fuel" сел на мель возле берега, буксир пытается вывести его на глубину
Танкер "Black fuel" сел на мель возле берега, буксир пытается вывести его на глубину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Преступности.НЕТ.
Сообщается, что речь идет о танкере, который шел под флагом Танзании и был задержан в Николаеве в феврале 2019 года.
""Black fuel" до захода в Николаев стоял на якоре близ берегов Украины у села Лиман и за это время перегрузил на малые прибрежные суда контрабанду – 842 тонны топлива. Это топливо выгружали в районе села Парутино", - говорится в сообщении.
Сайт "Oilpoint" сообщал, что в сентябре 2019 года суд снял арест с танкера "Black fuel", но судно оставалось в Николаевском морском порту.
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