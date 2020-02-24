Непогода в Украине: упавшее в центре Одессы дерево убило женщину

В Одессе из-за сильного ветра упало дерево. Как сообщили "Думской" очевидцы, огромный ствол привалил женщину

Фото: Думская

В Одессе из-за сильного ветра упало дерево. Как сообщили "Думской" очевидцы, огромный ствол привалил женщину

"На место приехала скорая помощь, а после сотрудники полиции и оперативно-следственная группа", — рассказывает собеседник, пишет RegioNews.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области информацию подтвердили. Женщина погибла на месте.

Напомним, во Львовской области из-за непогоды зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, что повлекло задержку в движении 5 пассажирских поездов