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25 февраля 2020, 19:50 6

Непогода в Херсоне: трое человек в больнице, одна женщина в коме

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25 февраля 2020, 19:50 6
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В Херсоне из-за непогоды в больнице находятся 3 человека с травмами разной степени
Фото: nikvesti.com
В Херсоне из-за непогоды в больнице находятся 3 человека с травмами разной степени

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Херсонского горсовета, в Херсонскую областную клиническую больницу госпитализирована женщина 68 лет с убойной раной теменной области (из-за падения карниза).

"Сейчас она находится в коме после операции, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Херсонской областной детской больнице находится девочка 13 лет с сотрясением головного мозга и травмой грудной клетки. Ее состояние стабильно.

Кроме того, в областную больницу госпитализирован 21-летний парень с сотрясением головного мозга.

При этом без света остаются жители частного сектора в разных районах города (9 домов). 7 домов отключены от газоснабжения. Ремонтные работы продолжаются.

Напомним, ранее штормовой ветер повалил огромное дерево на многоэтажку на улице Лавренева, 13 в Херсоне. Также был закрыт международной аэропорт.


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